PlayStation offre un aggiornamento ufficiale sulla controversia sul DRM

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Recentemente, sembrava che Sony avesse perso i deragli nell'implementazione del DRM. Voci recenti e un messaggio confermato dell'assistenza clienti hanno fatto credere ai giocatori di dover avere una connessione internet almeno una volta al mese per giocare, controllando con Sony per mantenere la licenza pagata sugli acquisti digitali. Tuttavia, in una nuova dichiarazione, Sony ha chiarito questi timori riguardo a PlayStation, anche se ha confermato che ci sarà un check-in.

In una dichiarazione ottenuta da GameSpot, un portavoce di Sony Interactive Entertainment ha dichiarato quanto segue: "I giocatori possono continuare ad accedere e giocare ai giochi acquistati come al solito. È necessario un controllo online una tantum per confermare la licenza del gioco, dopo di che non sono più necessari ulteriori check-in."

Quindi, quando acquisti un gioco in digitale, per mantenere la licenza dovrai giocare una volta con una connessione online. Non sembra troppo difficile, soprattutto se hai comprato e installato il gioco online fin dall'inizio, ma potrebbe essere fastidioso per alcuni con connessioni irregolari. Comprare giochi fisicamente può contrastare questo problema, ma poi si rientra nelle acque di titoli più costosi e vendite meno frequenti.