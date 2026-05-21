Playstation Plus è appena diventata più costosa in generale

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Qualche giorno fa, abbiamo riportato la decisione di Sony di aumentare il prezzo di Playstation Plus Essential. Ma ora si scopre che hanno fatto lo stesso con i livelli Extra e Premium. Anche se in completo silenzio

Secondo la stessa Sony, si tratta di adattarsi alle "condizioni attuali di mercato." Un'espressione a cui siamo ormai abituati a sentire molte aziende usare come scusa per aumentare i prezzi dei loro beni o servizi negli ultimi due anni.

Questo significa che Extra e Premium ora costano due dollari in più al mese, e il costo per tre mesi aumenta rispettivamente di quattro e cinque dollari. In altre parole, se ti abboni a Playstation Plus Premium, ora ti costerà 19,99 dollari al mese invece di 17,99 dollari. Un piccolo ma non trascurabile aumento.