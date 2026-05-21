Playstation Plus è appena diventata più costosa in generale
Uny ha aumentato silenziosamente il prezzo di ogni livello Playstation Plus, con Extra e Premium che ora sono diventati più costosi dopo il recente aumento di Essential.
Qualche giorno fa, abbiamo riportato la decisione di Sony di aumentare il prezzo di Playstation Plus Essential. Ma ora si scopre che hanno fatto lo stesso con i livelli Extra e Premium. Anche se in completo silenzio
Secondo la stessa Sony, si tratta di adattarsi alle "condizioni attuali di mercato." Un'espressione a cui siamo ormai abituati a sentire molte aziende usare come scusa per aumentare i prezzi dei loro beni o servizi negli ultimi due anni.
Questo significa che Extra e Premium ora costano due dollari in più al mese, e il costo per tre mesi aumenta rispettivamente di quattro e cinque dollari. In altre parole, se ti abboni a Playstation Plus Premium, ora ti costerà 19,99 dollari al mese invece di 17,99 dollari. Un piccolo ma non trascurabile aumento.