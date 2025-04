PlayStation Portal riceve un aggiornamento di sistema incentrato sull'interfaccia utente e sullo streaming di giochi basato su cloud

HQ

PS Portal non è un dispositivo portatile autonomo di Sony, ma oggi ha fatto un passo importante in quella direzione. Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato un nuovo aggiornamento ora disponibile per il dispositivo di gioco portatile tramite Remote Play che migliora sostanzialmente lo streaming di giochi basato su cloud. Il sistema di accodamento è stato migliorato in modo che quando il server è pieno, il gioco si avvierà automaticamente non appena sarà disponibile uno spazio libero. Anche i menu principale e di pausa sono stati migliorati per questo utilizzo.

La funzionalità di streaming cloud è ancora un'offerta sperimentale sul PlayStation Portal, ma grazie ad essa ora puoi goderti alcuni giochi PS5 del catalogo PlayStation Plus dai server PlayStation, anche senza una console PS5. Tutti i dettagli sono disponibili nel nuovo post del PlayStation Blog.

Hai un PS Portal e hai provato il cloud gaming attraverso di esso?