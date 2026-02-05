PlayStation presenta Horizon Hunters Gathering

Sono passati tre anni da quando Guerrilla Games ha confermato di lavorare a un gioco incentrato sul multiplayer ambientato nello stesso universo di Horizon: Zero Dawn e Horizon Forbidden West, quindi abbiamo aspettato a lungo di scoprire in cosa sarà diverso da Horizon Steel Frontiers di NCsoft. Facciamo qualcosa a riguardo.

Lo studio olandese ha finalmente svelato quello che si chiama Horizon Hunters Gathering, ed è un interessante mix tra Monster Hunter e Ade. Lo dico perché tu e fino a due altri giocatori partirete insieme in missioni diverse dopo aver scelto la classe di personaggio che si adatta di più al vostro stile di gioco e alle vostre esigenze.

Finora sono stati rivelati solo due tipi di missione. Incursione Macchina sembra fondamentalmente una modalità orda, dato che dovrai difendere la tua base da ondate di nemici. Cauldron Descent ti metterà alla prova sia in combattimento che nel platforming attraverso una prova a più fasi con diversi tipi di ricompense ogni volta.

Un'altra cosa che cambia ogni volta è come il tuo personaggio evolverà nelle sfide grazie a un sistema di perk rogue-lite. Puoi vedere scorci di questo nel trailer qui sotto, che mostra anche i tre personaggi, una vasta gamma di nemici, alcuni ambienti diversi e altro ancora che potrai goderti se invitati al test chiuso a cui puoi iscriverti qui.

Un'ultima nota: Guerrilla conferma sostanzialmente che stanno ancora lavorando a un sequel di Horizon Forbidden West, e che noi che di solito preferiamo giocare da soli potremo goderci sia per il gameplay sia per la storia canonica che per il momento tengono segreta.