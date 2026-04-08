PlayStation presto darà ai fan la possibilità di partecipare ai loro giochi preferiti

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Mentre molti giochi ti danno la possibilità di creare il tuo personaggio, pochi permettono di essere scansionato come parte dell'esperienza complessiva. Il nuovo schema The Playerbase di PlayStation ti permette proprio questo, portando i fortunati giocatori nei loro titoli first-party preferiti.

Come illustrato in un post sul blog PlayStation, la Communityt utilizzerà innanzitutto Gran Turismo 7, chiedendo ai fan di fornire alcune risposte a domande riguardanti la loro esperienza con i giochi e con PlayStation. Dopo la revisione di queste candidature iniziali, una parte selezionata dei candidati sarà invitata a colloqui video per saperne di più su di loro.

A quel punto, verrà selezionato solo un ventaglio da inserire in Gran Turismo 7. Avranno un proprio ritratto di gioco, un'apparizione a tempo limitato. Parteciperanno anche al processo di progettazione del loro logo e livrea personalizzati. Se sei un fan così fortunato, dovrai recarti allo studio di arti visive di Los Angeles per far scansionare il tuo volto e creare le tue aggiunte personalizzate al gioco.

Al momento della stesura sono in corso altri giochi in considerazione per The Playerbase, ma finora nessuno è stato confermato. In quale gioco vorresti apparire se ne avessi la possibilità?