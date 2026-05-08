PlayStation registra una perdita per impairment di 765 milioni di dollari derivante dall'acquisizione da parte di Bungie

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PlayStation segnala una perdita di impairment di 765 milioni di dollari derivante dall'acquisizione di Bungie. PlayStation ha acquistato Destiny, Marathon e l'ex sviluppatore di Halo per 3,6 miliardi di dollari nel 2022. Ora, sembra che l'accordo non stia del tutto all'altezza delle aspettative di PlayStation.

Secondo gli ultimi dati finanziari di Sony per PlayStation, una perdita di 560 milioni di dollari è stata registrata solo nel quarto trimestre dell'anno fiscale. Per l'intero anno, vediamo il numero salire a 765 dollari e sono possibili ulteriori perdite anche per il prossimo anno fiscale.

Non è difficile capire perché PlayStation potrebbe non essere molto soddisfatta del suo acquisto da parte di Bungie. La storia di Bungie e PlayStation è molto simile alla strategia multiplayer del proprietario della piattaforma nel complesso. Inseguire infiniti sogni di live-service ha lasciato PlayStation con molti meno successi che fallimenti. Marathon può essere un gioco molto ben recensito, ma non ha la grande comunità che Sony avrebbe sicuramente desiderato. Nonostante ciò, è in continua crescita per PlayStation, come nello stesso rapporto che sentiamo come stia già preparando la prossima generazione di tecnologia.