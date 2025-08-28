PlayStation rende molto più semplice ottenere un rimborso con il nuovo aggiornamento

HQ

Sony ha rimosso l'aspetto della negoziazione del chatbot dal suo processo di rimborso PlayStation, rendendo molto più facile per i giocatori ottenere un rimborso se decidono che un gioco non fa per loro.

In precedenza, una volta acceduta alla pagina di rimborso, si veniva accolti da un chatbot e si doveva negoziare con il computer per ottenere l'approvazione del rimborso. Ora non ci sono intermediari e basta premere i tre puntini nell'angolo in alto a destra del PlayStation Store per trovare la cronologia delle transazioni.

Da lì, puoi trovare gli acquisti passati e andare ai rimborsi da essi. Secondo Eurogamer, le condizioni per ottenere un rimborso rimangono le stesse. Il rimborso è valido solo entro 14 giorni dall'acquisto e non è possibile aver scaricato o giocato al gioco. Se il gioco è difettoso, potresti essere in grado di aggirare questi requisiti, come visto con Cyberpunk 2077 e MindsEye.