PlayStation rilascia l'aggiornamento di sistema 12.52 per PS4

HQ

Stiamo arrivando a cinque anni con l'attuale generazione di console PlayStation, ma Sony non si è ancora completamente lasciata alle spalle la generazione precedente. Infatti, proprio oggi ha rilasciato un nuovo aggiornamento del software di sistema per PlayStation 4.

Nella brevissima nota sulla patch per Update 12.52, Sony riporta che "sono state apportate alcune correzioni di sicurezza al software di sistema", senza entrare nei dettagli dell'aggiornamento, che è comune quando si aggiorna la sicurezza del firmware della console.

È interessante notare che questo non è l'aggiornamento di più alto profilo per l'hardware più vecchio che Sony ha effettuato quest'anno. A marzo ha aggiornato PS3 alla versione 4.92 con nuove chiavi di crittografia per i dischi Blu-ray.

Mantieni la tua PS4 in uso regolare?