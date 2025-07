PlayStation svela il fight stick FlexStrike

HQ

L'ultimo importante accessorio di PlayStation è stato rivelato. Quello che è stato preso in giro come Project Defiant il mese scorso è stato ora svelato come il bastone da combattimento FlexStrike, e sembra dare ai giocatori di giochi di combattimento un serio vantaggio rispetto alla concorrenza.

Come rivelato in un nuovo trailer di funzionalità, il bastone da combattimento FlexStrike sembra un kit piuttosto ben progettato. Utilizzando gli input del controller DualSense, è dotato di pulsanti di commutazione meccanici, latenza ultra-bassa nel gioco cablato e wireless e consente input D-pad, levetta sinistra e levetta destra, nonché la possibilità di bloccare lo schema di controllo della levetta da combattimento, permettendoti di rimanere concentrato sul combattimento.

Forse la caratteristica più impressionante è quella sul retro del bastone. No, non la tecnologia antiscivolo, ma lo scambio di cancelli che ti consente di inserire un cancello limitatore ottagonale, circolare o quadrato senza bisogno di attrezzi. Per le persone a cui piace cambiare i giochi a cui giocano o il modo in cui giocano, questo sarà uno strumento utile.

Dovremo vedere se il FlexStrike sarà all'altezza di queste aspettative quando verrà rilasciato. Al momento, non c'è un prezzo o una data di uscita per la console, anche se nel trailer si pubblicizza Marvel Tokon: Fighting Souls in uscita nel 2026, quindi forse verrà lanciato insieme a quel gioco. Puoi tenere d'occhio il FlexStrike qui.