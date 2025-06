PlayStation The Concert arriverà negli Stati Uniti e in Canada in autunno

HQ

Se vivi nel Regno Unito o in Europa, potresti essere stato testimone di PlayStation The Concert in una sala da concerto o in un'arena vicino a te ad un certo punto durante la primavera. Se vivi negli Stati Uniti o in Canada, probabilmente sarai curioso di sapere quando potrai partecipare a uno spettacolo da solo, e la buona notizia è che sarai in grado di farlo relativamente presto.

PlayStation ha confermato che il tour negli Stati Uniti e in Canada si terrà questo autunno e, per quanto riguarda le date e i luoghi certi, tutto sarà confermato tra un paio di giorni, quando i biglietti saranno in vendita il 20 giugno alle 7:00 PT (15:00 BST/16:00 CEST). Gli utenti PlayStation potranno nuovamente accaparrarsi alcuni biglietti anticipati utilizzando il codice PSTC25.

Per coloro che si chiedono cosa offra PS The Concert, è uno spettacolo che dura circa due ore e si concentra prevalentemente su The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima e Horizon, anche se ci sono una manciata di tracce aggiuntive da Marvel's Spider-Man, Helldivers II, Bloodborne, Astro Bot, e Uncharted hanno funzionato.