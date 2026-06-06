Playtonic sta riunendo le sue icone platform per il gioco di corse arcade Super Yooka-Laylee Kart

È un ottimo momento per essere fan dei kart racer, dato che solo l'anno scorso abbiamo ricevuto sia Mario Kart World che Sonic Racing: Crossworlds, oltre a Kirby Air Riders e persino un nuovo Garfield kart raccer. Ora, basandosi su questo e sulla ricchezza di altri kart racing esistenti, come Disney Speedstorm, lo sviluppatore Playtonic ha deciso che è il momento di esplorare anche questa categoria.

Gli sforzi più recenti di Playtonic si sono concentrati su successi platform come Yooka-Laylee, e sono proprio queste icone platform e le corse di kart che si stanno combinando per questo prossimo progetto, realizzato da un team di sviluppo con ex veterani Rare dei tempi di Diddy Kong Racing.

Il gioco in questione è considerato Super Yooka-Laylee Kart e vede la coppia omonima unirsi a una serie di altri "amici e nemici amati dai fan" per gareggiare sia localmente che online.

Ci viene detto che il gioco offrirà "piste attraverso mondi vivaci, vecchi e nuovi" e che ci sarà una "campagna di storia profonda", oltre a modi per giocare contro amici e altri avversari online in gare personalizzate, gare online e persino in multiplayer a schermo condiviso per otto giocatori.

Playtonic afferma che il gioco è "progettato per la padronanza, la rigiocabilità ed espressione del giocatore" e che il progetto si basa sulle classiche basi delle corse di kart con "profondità moderna, sistemi di movimento avanzati, gameplay strategico rischio e ricompensa e ampia personalizzazione multiplayer." Playtonic si riferisce al progetto come a "karting evoluto."

Con tutto ciò promesso, potete vedere qui sotto il trailer di annuncio di Super Yooka-Laylee Kart, oltre ad alcune immagini, con il gioco in arrivo su PC e su "piattaforme aggiuntive" in futuro, senza date condivise al momento.