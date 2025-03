PNY presenta una delle unità NVMe più veloci al mondo per console portatili

HQ

PNY, noto per le sue schede grafiche, prodotti di archiviazione e memoria, ha appena lanciato un'unità M.2 in formato 2230 chiamata PNY CS2342, il che significa che è la piccola dimensione quadrata che si adatta perfettamente alla scheda madre ITX, Steam Deck, ROG Ally, MSI Claw o qualsiasi dispositivo di gioco portatile compatibile che stai utilizzando.

Si tratta di un'unità Gen 4 x4, con 2 TB di capacità massima e velocità di lettura che raggiungono i 7.300 MB/s, il che lo rende uno degli SSD basati sul formato 2230, se non il più veloce, sul mercato più ampio per i consumatori.

Come tutti gli SSD moderni, contiene una protezione avanzata dei dati tramite TCG Pyrite e una garanzia limitata di cinque anni. I prezzi locali sono attualmente sconosciuti, ma il prezzo consigliato per la versione da 1 TB è di $ 70 e $ 135 USD per 2 TB.