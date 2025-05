PNY svela la scheda microSD express compatibile con Nintendo Switch 2

HQ

Il Nintendo Switch 2 è quasi arrivato, e per gli attuali possessori di Switch che intendono prendere il sistema successivo, questo significa che probabilmente sarà necessario prendere un po' di attrezzatura per adattarsi alla console migliorata se si intende usarla fino ai suoi limiti. Che ciò significhi investire in una fotocamera, una nuova custodia, l'evoluzione Pro Controller, un paio di Joy-Cons 2 in più, l'elenco potrebbe continuare. Ma per quanto riguarda le soluzioni di archiviazione...

Sebbene le attuali schede microSD funzionino con Switch 2, poiché la console è più veloce del suo predecessore, potrebbe essere un'idea migliorare anche la tua soluzione di archiviazione. I ragazzi di PNY hanno capito che questo potrebbe essere nella mente di alcuni fan e quindi hanno creato una nuova scheda microSD express che afferma di essere oltre quattro volte più veloce di una microSD standard.

Si chiama PNY microSD Express Flash Memory Card ed è fondamentalmente fatto per essere compatibile con Switch 2. Ci è stato detto che queste schede offrono prestazioni di lettura fino a 890 MB/s e una velocità di scrittura di 750 MB/s, il tutto pur avendo un'interfaccia PCIe Gen3x1 UHS-1 e due opzioni di capacità di 128 GB o 256 GB. Per coloro che non parlano binario, le prestazioni qui significano che queste schede dovrebbero funzionare 4,4 volte più velocemente della scheda SD che probabilmente hai nel tuo Switch oggi.

Le schede express sono disponibili per il ritiro da oggi, con la 128 GB che costa $ 44,99 e la 256 GB a $ 55,99.