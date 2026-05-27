Pochettino annuncia la rosa della Nazionale degli Stati Uniti per la Coppa del Mondo, guidata da Pulisic

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Gli Stati Uniti sono particolarmente motivati in questa Coppa del Mondo, poiché la competizione si svolge negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma la maggior parte delle partite si svolge negli Stati Uniti, inclusa la finale a New York. Il tecnico Mauricio Pochettino ha annunciato martedì la rosa di 26 uomini, guidata da Christian Pulisic dell'AC Milan, il giocatore più noto della rosa che conta 17 giocatori europei.

Altri giocatori noti includono il capitano 2022 Tyler Adams dal Bournemouth, Folarin Balogun dall'AS Monaco e Weston McKennie dalla Juventus.

"Siamo fiduciosi che questo sia il miglior gruppo di 26 giocatori per aiutarci a raggiungere il successo ai Mondiali. Sono state decisioni molto difficili, e siamo grati a tutti i giocatori che hanno fatto parte di questo percorso. Questo gruppo è molto concentrato e pronto a dare tutto ciò che ha per rappresentare gli Stati Uniti e offrire prestazioni che renderanno orgogliosi i tifosi e il paese", ha detto Pochettino.

Rosa degli Stati Uniti per la Coppa del Mondo 2026:

Portieri



Chris Brady (Chicago Fire)



Matt Freese (New York City)



Matt Turner (New England Revolution)



Difensori



Max Arfsten (Equipaggio Columbus)



Sergiño Dest (PSV)



Alex Freeman (Villarreal)



Mark McKenzie (Tolosa)



Tim Ream (Charlotte FC)



Chris Richards (Crystal Palace)



Antonee Robinson (Fulham)



Miles Robinson (FC Cincinnati)



Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)



Auston Trusty (Celtic)



Centrocampisti



Tyler Adams (AFC Bournemouth)



Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)



Weston McKennie (Juventus)



Cristian Roldan (Seattle Sounders)



Centrocampisti/esterni offensivi



Brenden Aaronson (Leeds United)



Christian Pulisic (Milano)



Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)



Malik Tillman (Bayer Leverkusen)



Tim Weah (Marsiglia)



Alejandro Zendejas (Club América)



Attaccanti



Folarin Balogun (AS Monaco)



Ricardo Pepi (PSV)



Haji Wright (Città di Coventry)

