Pocket Boss ti chiede di esplorare le vite segrete di grafici e dati

Durante Day of the Devs, una delle tante anteprime mondiali che hanno avuto luogo ci ha dato un'idea di un prossimo gioco di puzzle degli sviluppatori Langfilm e Playables. Conosciuto come Pocket Boss, questo progetto è un gioco insolito in cui l'obiettivo è perdersi in dati e grafici mentre si completano le attività per un boss con cui si rimane in contatto attraverso un'interfaccia di chat. L'obiettivo è quello di spuntare ogni compito che ti viene affidato e di farlo in modo tale che, una volta messo sotto il microscopio, il tuo capo non noterà nulla di straordinario.

Come spiega la descrizione del gioco, Pocket Boss è tutto incentrato sul "lavorare in modo intelligente, non duro" e, per quanto riguarda alcuni dei compiti che ci si aspetta che tu possa completare, ci viene detto che potresti dover eliminare i concorrenti, navigare nel mercato azionario e il tutto gestendo piccoli e intuitivi puzzle che sono in genere meccanicamente abbastanza semplici.

La descrizione ufficiale dell'insolito puzzle game aggiunge: "Pocket Boss è un incontro intimo con i dati, che esplora la vita segreta dei grafici. Sei in contatto con il tuo capo attraverso un'interfaccia di chat, dove ricevi tutti i tipi di richieste. Cancella i concorrenti con un tocco del dito, naviga nel mercato azionario senza crollare: lavora in modo intelligente, non difficile. Il tuo capo verificherà se tutto sembra corretto e, soprattutto, bello".

Al momento non c'è una data di uscita collegata a Pocket Boss, ma sappiamo che arriverà almeno su PC. Dai un'occhiata ad alcune immagini del gioco qui sotto.