Pocket Bravery per offrire un beat old-school su console il mese prossimo

Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 e Tekken 8 vanno benissimo, ma poche cose battono una lotta bidimensionale vecchio stile. Ed è esattamente ciò che Statera Studios offre con il suo Pocket Bravery, che è stato rilasciato per Steam nel 2023 (che vanta una valutazione della community "Molto positiva").

Gli sviluppatori non nascondono che il gioco è ispirato a "leggendari franchise di combattimento", cosa che si nota chiaramente. Ci viene offerta una "pixel art realizzata a mano" e un sistema di gioco basato sui quattro elementi, che secondo quanto riferito svolgono un ruolo importante nei combattimenti.

Pocket Bravery è stato ora annunciato per PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One e Xbox Series S/X, con un'uscita prevista per il 10 aprile. In un primo trailer per console, diamo un'occhiata più da vicino ai diversi aspetti del titolo e, se sei un fan dei classici giochi di combattimento, ti promettiamo che è tempo ben speso.