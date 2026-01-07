Pocket Taco di GameSir trasforma il tuo smartphone in un Game Boy

HQ

Con la tecnologia retrò che diventa sempre più difficile da reperire e con approcci più moderni come i prodotti Analogue costantemente esauriti, potresti cercare un altro modo per soddisfare la tua dose retrò.

Se sì, GameSir potrebbe avere il gadget che fa per te. Conosciuto come Pocket Taco, questo è un piccolo e interessante pezzo di tecnologia che trasforma il tuo smartphone in un Game Boy. È un controller mobile da gaming con Bluetooth che si inserisce nella parte inferiore dello smartphone posizionandosi verticalmente, aprendo la porta ai pulsanti A, B, X e Y, a un D-pad e persino ai pulsanti Start e Select.

Si sostiene che sia un dispositivo leggero che pesa solo 62,2 grammi e che è dotato di una batteria di lunga durata di 600 mAh che significa che non scarica il tuo smartphone durante l'uso.

Al momento, il prodotto è nella fase di pre-ordine, il che significa che puoi manifestare il tuo interesse per un'unità prima del suo arrivo previsto per il 15 marzo. La buona notizia è che è abbastanza accessibile, con un costo di £27,99/€32,75.