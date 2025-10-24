Poirot e Miss Marple ricevono il trattamento di Mr. Men nel crossover a tema Agatha Christie

HQ

Due dei nomi più famosi della letteratura inglese si uniscono per un crossover di cui forse non sapevi di aver bisogno. Due dei personaggi più popolari di Agatha Christie hanno ricevuto il trattamento Mr. Men /Little Miss in due storie che sono ora disponibili.

Il primo è Mr. Poirot: Mischief on the Nile ed è una divertente interpretazione della storia di Death on the Nile che vede i sospetti iconici Mr. Men e Little Miss interrogati su un caso particolare.

L'altro è Miss Marple: Muddle at the Vicarage, che è una versione di The Murder at the Vicarage e vede l'investigatore tentare di scoprire la verità dietro una rapina lavorando con i caratteri Mr. Men e Little Miss.

Entrambi i libri sono ora disponibili e saranno ampliati con una storia aggiuntiva che arriverà nel febbraio 2026. La domanda ora è se dovremmo aspettarci di vedere Mr. Tickle o Little Miss Sunshine apparire in una storia Poirot o Miss Marple...

