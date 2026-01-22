Pokémon avrà un mondo da parco a tema agli Universal Studios Japan

HQ

Universal Studios Japan sta rapidamente diventando un luogo imperdibile per qualsiasi giocatore che viaggia nel paese. È già la casa di Super Nintendo World e dell'espansione Donkey Kong Country, e presto sarà anche la casa di un altro franchise iconico con profondi legami con Nintendo.

È stato confermato che presto il mondo dei Pokémon arriverà a Universal Studios Japan. Non abbiamo ancora molti dettagli su cui entrare, ma questa sarà la seconda attrazione simile a un parco a tema Pokémon nel paese, tutte dopo PokéPark Kanto.

Nel post di annuncio, Universal Studios Japan anticipa cosa aspettarsi, esprimendo che offrirà "un'esperienza iperrealistica che stimola tutti e cinque i sensi" mentre dà vita al mondo Pokémon in modo interattivo e ricco senza precedenti."

Non è stata indicata una data su quando questa attrazione aprirà al parco, ma una ragionevole ipotesi è che sia tra almeno un paio d'anni.