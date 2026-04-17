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Dubito di essere stato l'unico a essersi un po' entusiasmato quando Pokémon Champions è stato annunciato. Un gioco che si concentrasse esclusivamente sulle battaglie online. Niente storia, niente corse in giro raccogliendo distintivi di palestra e abbattendo enormi sindacati criminali. No, pura e incontaminata azione di battaglia. Un nuovo, tanto necessario Stadio Pokémon o Colosseo. Se avevi queste speranze, mi dispiace deluderti. Champions non è un campione, e mi chiedo quale sia davvero il senso di questo gioco.

Battaglie, battaglie, e ancora battaglie.

In un certo senso, sembra che il gioco sia in ritardo e avrebbe dovuto uscire da tempo, mentre dall'altro sembra che non sia ancora del tutto finito e avrebbe avuto bisogno di un po' più di tempo in forno. Per confermare il primo punto, questo è un gioco in uscita su Switch. La Switch originale, cioè, non la Switch 2. Questa recensione si basa quindi sull'esperienza della Switch. E anche a un bellissimo 30 FPS. C'è però un aggiornamento per Switch 2 scaricabile completamente gratuitamente, ma è comunque limitato a 30 FPS. Allo stesso tempo, è un gioco piuttosto povero di contenuti e soffre di qualche bug.

Innanzitutto, ci sono solo 186 Pokémon da usare su 1.025 disponibili. Questo numero è meno di Pokémon Stadium 2 (251), un gioco di 26 anni fa. Questo significa che la maggior parte delle squadre si somiglia molto una volta che si sale un po' in classifica. Ci sono circa dieci Pokémon - come Mega Charizard, Whimsicott, Sneasler, Incineroar, Mega Froslass, Rotom (Wash) e Kingambit - che compaiono in quasi tutte le squadre in varie formazioni. I livelli inferiori, Poké Ball e Great Ball, ogni 'livello' è diviso in quattro divisioni, una delle quali è la più alta. Se ottieni buoni risultati in Division One, sali al livello successivo) può offrire qualche altro mostro perché ci sono più principianti, ma una volta arrivati Ultra Ball e oltre, il meta è molto limitato. Una cosa che non aiuta molto è che tantissimi, moltissimi 'oggetti tenuti' mancano nel gioco. Questi sono oggetti che un Pokémon può tenere e che forniscono vari bonus, come cura HP o attacchi più potenti. Tra le altre, manca la Sfera di Fuoco, che rende l'abilità Guts completamente inutile, così come Black Sludge per curare i tipi Poison, Choice Scarf, Assault Jacket e Life Orb. Se hai giocato più seriamente in un contesto competitivo, sicuramente conosci questi aspetti. D'altra parte, potresti vederlo come un setup nuovo e più fresco dove devi provare cose nuove.

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VP e voucher sono la base del mondo dei Campioni.

Le battaglie possono poi essere combattute uno contro uno oppure con entrambi gli allenatori che schierano due Pokémon contemporaneamente. Ogni modalità ha le proprie classifiche separate. Nella prima modalità, porti una squadra di sei Pokémon e poi ne selezioni tre per combattere. Vengono poi inviati singolarmente. Per le battaglie due contro due, gli sviluppatori hanno scelto di seguire le regole utilizzate nei tornei ufficiali. Questo significa selezionare una squadra di sei Pokémon e poi sceglierne quattro da combattere, con i primi due inviati insieme. Di solito nei giochi Pokémon, come Scarlet & Violet, quando giochi contro amici puoi usare tutti e sei i Pokémon della tua squadra nella stessa battaglia. Tutti sono quindi al livello 50, indipendentemente da cosa fossero prima. Inoltre, oltre alle classifiche online, ci sono tornei regolari, partite non classificate e l'opzione di creare partite private usando un numero ID per invitare un avversario.

La domanda è perché i giocatori esperti dovrebbero giocare a questo se già giocano spesso partite in Scarlet & Violet, oltre al fattore novità. Champions non introduce nulla di nuovo ed è essenzialmente una versione semplificata. L'unica differenza è che attualmente è possibile usare Mega Pokémon, ma non 'Terastallizar'. È possibile che prima o poi venga aggiunta, ma al momento è molto basilare e sembra che dovessero proprio lanciare questo gioco ora che Pokémon festeggia il suo 30° anniversario. La risposta è piuttosto semplice. I giocatori devono farlo. Dai Campionati Mondiali Pokémon VGC di quest'anno in poi, questo è il gioco ufficiale del torneo.

I nuovi mostri vengono reclutati tramite un sistema gacha.

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Tuttavia, Game Freak e tutti coloro che sono coinvolti in Pokémon meritano credito per il fatto che questa è un'eccellente introduzione alle battaglie competitive per principianti. Il gioco è 'free-to-start', il che significa che puoi giocarci completamente gratuitamente, ed è molto veloce entrare in una serie di partite dopo partite (senza bisogno di un abbonamento online). Non appena una partita finisce, puoi scegliere di passare direttamente alla successiva con la stessa squadra, e tutto scorre molto fluidamente. Quindi, se, ad esempio, qualcuno non possiede gli ultimi giochi della serie ed è arrivato tramite Pokémon Go, può provarlo qui, con il vantaggio aggiuntivo di poter importare i propri mostri da Go tramite Home. Dato che questo è un gioco che si concentra al 100% sulle battaglie, non puoi semplicemente girare lanciando Poké Ball nel gioco. Quindi, ci sono solo due modi per catturare i mostri. Uno è, come detto, trasferirli tramite Pokémon Home. Soprannomi, titoli, attacchi e altri dettagli vengono mantenuti. Inoltre, questo viene fatto completamente gratuitamente nel gioco. Tuttavia, questo mi porta al secondo modo, che consiste nello spendere soldi.

È facile cambiare i vari attributi del tuo mostro (in cambio di PV o voucher, ovviamente).

Qui finisce l'aspetto "free-to-start". Puoi anche reclutare mostri tramite un sistema gacha (pensa alla lotteria), dove paghi VP o usi i Coupon Rapidi. Il funzionamento è che hai un giro gratis ogni 22 ore. Poi appaiono dieci mostri casuali, e puoi sceglierne uno da reclutare, sia durante un periodo di prova di sette giorni sia in modo permanente usando buoni VP o di reclutamento. Se vuoi ottenere dieci nuovi candidati prima che queste 22 ore scadano, devi pagare 100 VP o 1 Coupon Rapido per ogni ora rimasta fino al termine delle 22 ore. Sono 2200 VP o 22 coupon. Queste sono cose che puoi guadagnare gradualmente nel gioco giocando partite e completando missioni giornaliere o settimanali. Vuoi poi cambiare gli attacchi o gli attributi del tuo nuovo amico? Spendi più VP o un altro tipo di coupon. Se vuoi semplificarti le cose, puoi sempre acquistare un Battle Pass Premium e un abbonamento. Il Battle Pass offre ricompense extra man mano che sali di livello durante la stagione (fino al livello 50), mentre l'abbonamento ti dà vari bonus, uno dei quali è completamente assurdo. La versione base è limitata a poter immagazzinare solo 30 Pokémon, con cinque in più quando si passa alla divisione successiva. È incredibilmente tirchio. Con un abbonamento? 50? 100? 200? No, ottieni 1.000 (!) spazi in caselle. Quindi, da 30 gratis a 1.000 a pagamento. Hai anche la possibilità di costruire 15 squadre diverse e accedere a missioni esclusive per voucher e altre ricompense.

Mega Pokémon è la meccanica speciale di questo gioco.

Una domanda su cui mi sono posto è: "Questo gioco ha potenziale?" La risposta è "forse". Al momento, il gioco manca gravemente di contenuti, ma se ampliassero il numero di mostri giocabili (il suo Pokédex), introducessero più meccaniche come Terastallising, Gigantamax o persino le ormai dimenticate Z-Moves, potrebbe offrire maggiore varietà. La domanda è quanto della (sicuramente enorme) base di giocatori rimarrà entro allora. Al momento, tutto ruota attorno alla novità e al fatto che sia gratuito, ma una volta che tutti ci avranno provato, ci sarà più della fanbase hardcore rimasta? Vedremo. Per ora, Pokémon Champions è una buona introduzione per i nuovi giocatori, ma i veterani esperti sicuramente sentiranno che manca qualcosa.