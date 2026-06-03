Pokémon Champions arriverà sui dispositivi mobili tra due settimane
Il gioco sarà lanciato sia su iOS che su Android il 17 giugno.
The Pokémon Company ha annunciato che il suo titolo incentrato sulle battaglie Pokémon, Pokémon Champions, arriverà su dispositivi Android e iOS il 17 giugno e, per celebrare l'occasione, TPC sta lanciando una campagna in-game con protagonista Raichu. Dal giorno del lancio fino al 2 settembre, tutti gli utenti riceveranno Raichu, Raichunite X e Raichunite Y nella loro casella di posta. Con queste pietre, Raichu può essere mega-evoluto in Mega Raichu X o Mega Raichu Y.
Questo regalo non è limitato alle nuove versioni; sarà disponibile anche per i giocatori Nintendo Switch. Con il lancio della versione mobile, la connettività multipiattaforma e l'inclusione della Mega Evoluzione, Pokémon Champions mira a migliorare ed espandere l'esperienza di combattimento Pokémon e a incoraggiare giocatori di tutti i livelli a combattere ovunque e quando vogliono.
Ricorda che se vuoi giocare a Pokémon Champions adesso, puoi farlo se hai un Nintendo Switch e un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online, dato che è free-to-play (e anche un aggiornamento gratuito per Nintendo Switch 2).
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