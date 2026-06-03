Pokémon Champions arriverà sui dispositivi mobili tra due settimane

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The Pokémon Company ha annunciato che il suo titolo incentrato sulle battaglie Pokémon, Pokémon Champions, arriverà su dispositivi Android e iOS il 17 giugno e, per celebrare l'occasione, TPC sta lanciando una campagna in-game con protagonista Raichu. Dal giorno del lancio fino al 2 settembre, tutti gli utenti riceveranno Raichu, Raichunite X e Raichunite Y nella loro casella di posta. Con queste pietre, Raichu può essere mega-evoluto in Mega Raichu X o Mega Raichu Y.

Questo regalo non è limitato alle nuove versioni; sarà disponibile anche per i giocatori Nintendo Switch. Con il lancio della versione mobile, la connettività multipiattaforma e l'inclusione della Mega Evoluzione, Pokémon Champions mira a migliorare ed espandere l'esperienza di combattimento Pokémon e a incoraggiare giocatori di tutti i livelli a combattere ovunque e quando vogliono.

Ricorda che se vuoi giocare a Pokémon Champions adesso, puoi farlo se hai un Nintendo Switch e un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online, dato che è free-to-play (e anche un aggiornamento gratuito per Nintendo Switch 2).

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