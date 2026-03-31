Pokémon Champions potrebbe essere gratis all'inizio, ma costerà 67 dollari se vuoi assolutamente tutto quello che puoi comprare

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Pokémon Champions uscirà il mese prossimo, prima per Nintendo Switch e Switch 2, e poi per dispositivi mobili. Concentrarsi sul combattimento e far desiderare agli allenatori di essere i migliori come nessuno lo è mai stato, Pokémon Champions è un'esperienza free-to-play. Tuttavia, come in tutti i titoli free-to-play, c'è un piccolo problema: puoi spendere soldi se vuoi.

Le microtransazioni in Pokémon Champions non sembrano troppo gravi, come sono state descritte dallo YouTuber PanFro Games (ripreso da Rasen su Twitter/X). Il Pacchetto Starter, che costa 9,99$ e include una dimensione della scatola aumentata da 30 a 80, una canzone di battaglia esclusiva, 50 biglietti per l'allenamento e 30 biglietti rapidi, può essere acquistato in qualsiasi momento, quindi ogni volta che desideri un piccolo upgrade, puoi farlo.

Poi c'è il previsto battle pass premium, che costa 6,99$ e include le solite ricompense extra che non puoi reclamare dal battle pass gratuito e normale. Per 49,99$, ottieni un abbonamento di 12 mesi, che ti dà ancora più spazi in scatole per conservare i Pokémon, più battle team da usare contemporaneamente, missioni esclusive e canzoni esclusive.

Niente di tutto ciò è stato ancora ufficialmente rivelato da Nintendo, ma PanFro ha giocato al PAX East e quindi, anche se potremmo essere inclini a prenderlo con le pinze, sembra che sarà autentico quando il gioco uscirà.