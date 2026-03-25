Pokémon Champions sarà lanciato tra due settimane

HQ

L'anno della Pokémania continua. Dopo l'arrivo di Pokémon FireRed e LeafGreen e poi di Pokémon Pokopia poco dopo, è stato confermato che Pokémon Champions debutterà tra appena due settimane.

Precedentemente confermato per un lancio ad aprile, chiaramente il gioco era destinato ad arrivare prima di quanto molti si aspettassero, dato che la data di lancio è fissata per l'8 aprile, quando il titolo uscirà come titolo per Nintendo Switch Switch e offrirà un Upgrade Pack per Switch 2 al lancio per offrire prestazioni visive migliorate sul sistema successore tramite un aggiornamento gratuito.

Ci viene detto in un comunicato stampa che Pokémon Champions arriverà sui dispositivi mobili più avanti nel 2026, senza una data indicata. Quello che sappiamo anche è che il titolo supporterà l'integrazione di Pokémon Home, il che significa che potrai portare i tuoi mostri tascabili catturati da altri giochi in questo progetto per continuare a combattere e cacciare il titolo di campione.

Infine, ci viene detto che in Champions saranno presenti alcune nuove Mega Evoluzioni, in particolare il trio iniziale di Pokémon Legends: Z-A, con Mega Meganium, Mega Emboar e Mega Feraligatr presenti. Ogni Pokémon avrà anche alcune nuove mosse, come potete leggere qui sotto.



Mega Meganium introduce la nuova Abilità Mega Sol, che permette al Pokémon di usare le sue mosse come se il tempo fosse un sole intenso.



Lo Stamp Breaker di Mega Emboar gli permette di ignorare le Abilità avversarie quando usa mosse.



La nuova abilità Dragonize di Mega Feraligatr converte le sue mosse di tipo Normale in mosse di tipo Drago e ne aumenta la potenza del 20%.



Farai il check-out Pokémon Champions tra due settimane?