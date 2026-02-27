Pokémon Champions uscite ad aprile 2026

HQ

Anche se potrebbe non offrire la collezione, lo scambio e l'esplorazione che offrono altri giochi Pokémon, Pokémon Champions si sta rivelando la nuova esperienza di battaglia definitiva. Sapevamo che sarebbe uscito quest'anno, ma ora abbiamo una finestra più stretta e arriverà sulle console Nintendo Switch prima di quanto si pensi.

Come rivelato oggi nella diretta streaming del 30° anniversario di Pokémon, Pokémon Champions uscirà ad aprile 2026 per Nintendo Switch e Switch 2. Se non possiedi una console Nintendo e vuoi il gioco su un dispositivo mobile, dovrai aspettare ancora un po', dato che il gioco è previsto per qualche periodo entro la fine dell'anno.

Nel trailer condiviso durante la diretta, abbiamo potuto vedere molte battaglie di Pokémon, con l'inclusione delle nuove mega evoluzioni incluse nel DLC Pokémon Legends: Z-A, forse a dimostrazione che queste meccaniche resteranno per sempre.