Pokémon ci permette di rivivere i nostri momenti preferiti di Red and Blue con un lettore musicale per Game Boy

Sono passati 30 anni dal primo gioco Pokémon uscito in Giappone, e oggi, durante lo streaming per la celebrazione del 30° anniversario di Pokémon, abbiamo iniziato non con un nuovo gioco, ma con un ritorno a uno vecchio. In un certo senso, almeno.

Annunciato dal tema iconico Pokémon Red/Blue, abbiamo visto un gioco in plastica per Game Boy con una replica delle cartucce originali Red/Blue. Quelle cartucce sono state poi sostituite, permettendoci di ascoltare il tema delle battaglie dei primi giochi.

Nella Pokémon Game Music Collection, ottieni una scatola con tutte e 45 le cartucce, quindi non c'è bisogno di andare a cacciarle tutte. La scatola è disponibile per l'ordine da oggi, 27 febbraio, nel tuo negozio locale del Pokémon Center.