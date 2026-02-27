news
Pokemon Rosso/Blu
Pokémon ci permette di rivivere i nostri momenti preferiti di Red and Blue con un lettore musicale per Game Boy
45 cartucce contengono la colonna sonora dei giochi originali.
Sono passati 30 anni dal primo gioco Pokémon uscito in Giappone, e oggi, durante lo streaming per la celebrazione del 30° anniversario di Pokémon, abbiamo iniziato non con un nuovo gioco, ma con un ritorno a uno vecchio. In un certo senso, almeno.
Annunciato dal tema iconico Pokémon Red/Blue, abbiamo visto un gioco in plastica per Game Boy con una replica delle cartucce originali Red/Blue. Quelle cartucce sono state poi sostituite, permettendoci di ascoltare il tema delle battaglie dei primi giochi.
Nella Pokémon Game Music Collection, ottieni una scatola con tutte e 45 le cartucce, quindi non c'è bisogno di andare a cacciarle tutte. La scatola è disponibile per l'ordine da oggi, 27 febbraio, nel tuo negozio locale del Pokémon Center.