Pokémon collabora con il marchio di moda italiano Dolly Noire per alcuni fantasiosi pezzi di Hoenn

Pokémon è noto per le collaborazioni con tutti i tipi di marchi, ma sembra che ora gli occhi di Pikachu siano puntati sulla passerella poiché l'azienda ha collaborato con il marchio di moda milanese Dolly Noire per una nuova linea di abbigliamento basata sulla regione di Hoenn.

In particolare, molti di questi pezzi si concentrano su leggendari iconici della regione, tra cui Groudon, Rayquaza, Latios e Latias. C'è anche un po' di amore per altri grandi nomi di Hoenn, come Salamence e Metagross, Shedninja, Milotic e altri. Le magliette costano £ 40 sul sito Web del Pokémon Center e le felpe con cappuccio e i cardigan costano ben oltre £ 100, dimostrando che questa roba è forse un po' più lussuosa del solito merchandising di gioco.

Sul sito web di Dolly Noire puoi trovare ancora più oggetti, tra cui un pezzo per Kyogre e una maglietta che mostra i partenti di Hoenn. Questi seguono lo stesso stile, ma il prezzo è in euro e il sito web è in italiano.

