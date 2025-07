Pokémon Concierge torna con nuovi episodi il 4 settembre

HQ

È ufficiale: il cinema è tornato su Netflix. Pokémon Concierge, la serie in stop-motion che presenta un'ex impiegata Haru mentre cerca di aiutare i Pokémon e gli umani a rilassarsi su un'isola paradisiaca, avrà nuovi episodi il 4 settembre.

Come annunciato durante il Pokémon Presents di oggi, la serie ha anche ricevuto un nuovo trailer come parte dell'evento. Il trailer vede l'ex fidanzato di Haru, Kent, arrivare sull'isola, così come molti nuovi Pokémon e i loro partner che avranno bisogno dell'aiuto di Haru.

Psyduck fa il suo ritorno, e sembra che Haru stia costruendo la sua squadra Pokémon con uno Shinx che appare in gran parte del trailer. Non sappiamo quanti nuovi episodi arriveranno quando Pokemon Concierge tornerà, ma il drop originale ci ha regalato quattro avventure, quindi probabilmente possiamo aspettarci una quantità simile.