Pokemon conferma la pronuncia di Rayquaza, e non è quello che stai pensando

Pokémon ha annunciato la pronuncia ufficiale di Rayquaza e i fan non sono sicuri di essere d'accordo. Da quando i Pokémon sono usciti per la prima volta, le persone hanno pronunciato male il nome di quelle strane creature e solo in poche occasioni l'azienda dietro i giochi è venuta a correggere i fan.

Alle recenti Pokémon World Series, abbiamo ricevuto un'altra correzione del nome pronunciata in modo popolarmente errato in Rayquaza. O, dovremmo dire ray-KWAY-zuh. A quanto pare dovremmo, perché questa è la pronuncia ufficiale secondo The Pokémon Company.

Questa correzione è apparsa in passato, ma per la maggior parte i fan si riferiscono ancora al grande drago verde affusolato nel cielo come ray-KWAH-zuh. Una leggera differenza, ma che conta molto per i fan, come spesso accade con qualcosa di così amato come i Pokémon.

I fan dei Pokémon sono ancora aggrappati alla vecchia pronuncia per ora, ma forse questo sarà un caso come Arceus (ar-CEE-us) in cui le persone accettano gradualmente la versione ufficiale nel tempo.