Pokémon diventa carta igienica in un nuovo bizzarro prodotto Nintendo

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Nintendo è solitamente molto severa su chi può usare i suoi marchi, con standard elevati di qualità e usi consentiti. Proprio questa settimana, ad esempio, il creatore di Mario, Shigeru Miyamoto, ha detto di aver proibito a Illumination di includere qualsiasi riferimento sessuale nei film di Super Mario.

D'altra parte, i Pokémon sulla carta igienica non sembrano essere un problema. Nerdist riporta che Renova ha rilasciato una serie di rotoli di carta igienica Pokémon con 79 mostri diversi. Quindi, se hai sempre pensato che, per esempio, Lapras o Rayquaza dovrebbero essere buttati via una volta per tutte, ora puoi renderlo realtà... letteralmente.

Purtroppo, questa carta igienica decorata con Pokémon è disponibile solo in Corea del Sud, ma sicuramente c'è un importatore o qualcuno su eBay che può aiutarti a procurarti qualche rotolino. Poi resta solo lasciare che Pikachu e gli altri ti aiutino i mostri tascabili anche dopo le serate di taco più difficili.