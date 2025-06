Pokémon e Crocs collaborano per la nuova gamma di calzature e accessori

HQ

La macchina del merchandising Pokémon è davvero diversa da qualsiasi altra cosa. È stata appena lanciata una collaborazione che vede The Pokémon Company e Crocs collaborare per una serie di calzature e accessori di vario tipo.

La collezione comprende attualmente 12 articoli che sono appena stati lanciati completamente. Ci sono sei opzioni di calzature di queste, tra cui un Eevee Classic Clog molto rosa e vivace, un Pikachu Classic Clog altrettanto rosa e colorato solo per bambini, un Pokémon Classic Clog generico più succinto che è disponibile in taglie adatte anche a bambini, bambini e adulti, e infine un Versus Clog per soli adulti che presenta Charizard e Blastoise su una di ogni scarpa.

Il resto della collaborazione comprende un elenco di badge che possono essere utilizzati per personalizzare la tua scarpa preferita, con questi badge che includono Pokémon come Piplup, Cubone, Togepi, Jigglypuff, Ditto, Quaxly, Gengar, Psyduck e altro ancora, oltre a un sacco di oggetti dal mondo Poké, che si tratti di Poké Balls, Ultra Balls, Master Balls e così via.

La gamma differisce nel prezzo a seconda dell'articolo scelto, con il più economico che è costituito da pacchetti di badge da £ 17 e il più costoso che è un adulto Clog che ti costerà £ 70.

Annuncio pubblicitario: