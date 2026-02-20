Pokémon FireRed e LeafGreen confermato saranno rilasciati su console Nintendo Switch la prossima settimana

Che modo di svegliarci la mattina, eh? Pokémon ha rivelato che i classici remake del 2004 dei giochi originali Pokémon Red e Green avranno una nuova piattaforma da chiamare, dato che arriveranno sulle console Nintendo Switch la prossima settimana.

I giochi sono esclusivi per download e costeranno £16,99/$19,99 quando arriveranno il 27 febbraio. Le versioni Switch di Pokémon FireRed e LeafGreen richiederanno 40MB per il download e avranno supporto wireless locale insieme al supporto per combattere e commerciare.

Il supporto per Pokémon HOME è in arrivo, ma non sembra che sarà disponibile immediatamente al lancio. Vale la pena notare dal trailer qui sotto che si tratta solo di porting dei vecchi giochi, piuttosto che remake, remaster o cose simili. Tuttavia, per i fan nostalgici che vogliono rivivere i giorni d'oro della regione di Kanto, ci sono pochi modi migliori per divertirsi che con i giochi originali di Pokémon.