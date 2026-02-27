Pokémon FireRed/LeafGreen Guida: Come catturare Suicune, Entei e Raikou

HQ

I remake della prima generazione di Pokémon hanno ampliato l'avventura oltre quanto consentivano le vecchie versioni Blu, Rossa e Gialla. In FireRed e LeafGreen appaiono le bestie leggendarie: Entei, Raikou e Suicune, famose per la loro presenza in Pokémon Oro, Argento e Cristallo. Tuttavia, se vogliamo catturare questi Pokémon leggendari, dobbiamo tenere conto di diversi fattori.

La prima è che non saranno disponibili finché non avremo completato la storia principale del gioco, cioè dobbiamo battere la Lega Pokémon. Come se non bastasse, appariranno sotto forma di "Pokémon Erranti", il che significa che la loro posizione è casuale e se non li catturiamo la prima volta, dovremo usare il Pokédex per rintracciarli. Infine, apparirà solo una delle tre bestie leggendarie, e dipende dal nostro Pokémon iniziale. Se scegliamo Charmander, apparirà Succine; se scegliamo Squirtle, apparirà Raikou; e se scegliamo Bulbasaur, apparirà Entei. In altre parole, apparirà il Pokémon leggendario che ha un vantaggio di tipo sul nostro starter.

Non dimenticare di salvare la partita prima di uscire alla ricerca di questi Pokémon, e porta con te molti repellenti. Il trucco per trovarli è molto semplice: avere un Pokémon di livello 50 come primo nella tua squadra e usare repellere. Questo impedisce a qualsiasi Pokémon selvatico di livello 49 o inferiore di apparire mentre il repellente è in uso, quindi se sei nella zona giusta (che cambia ogni volta), l'unico Pokémon che apparirà è la tua bestia leggendaria. Inoltre, poiché questi Pokémon cercheranno di fuggire durante il primo turno, è importante usare Sguardo Spietante per impedirgli di scappare.

Qual è la tua bestia leggendaria preferita?

Annuncio pubblicitario: