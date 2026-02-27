Pokémon FireRed/LeafGreen Guida: Tutti i Pokémon esclusivi di ogni versione

HQ

Pokémon è sempre stato incentrato sul commercio. Due versioni, ciascuna con Pokémon esclusivi, dai più comuni ai leggendari che compaiono sulle copertine degli ultimi capitoli. Se volevi davvero prenderli tutti, ti serviva sempre un amico, o un'altra console con l'altra versione del gioco e un cavo link o un adattatore wireless ai tempi di Game Boy e Game Boy Advance.

Pokémon FireRed e Pokémon LeafGreen sono ora disponibili, e in questo ritorno nella regione di Kanto, è importante sapere quali Pokémon sono esclusivi di ciascuna versione:

Pokémon esclusivi di FireRed



#23 Ekans



#24 Arbok



#43 Oddish



#44 Cupezza



#45 Vileplume



#54 Psyduck



#55 Golduck



#58 Growlithe



#59 Arcanine



#90 Shellder



#91 Cloyster



#123 Scyther



#125 Electabuzz



#182 Bellossom



#194 Wooper



#195 Quagsire



#198 Murkrow



#211 Qwilfish



#212 Scizor



#225 Delibird



#227 Skarmory



#239 Elekid



Pokémon esclusivi di LeafGreen



#27 Sandshrew



#28 Sandslash



#37 Vulpix



#38 Ninetales



#69 Bellsprout



#70 Weepinbell



#71 Victreebel



#79 Lento



#80 Slowbro



#120 Staryu



#221 Starmie



#126 Magmar



#127 Pinsir



#183 Marill



#184 Azumarill



#199 Slowking



#200 Misdreavus



#215 Sneasel



#223 Remoraid



#224 Octillery



#226 Mantine



#240 Magby



#298 Azurill



