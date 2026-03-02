Pokémon FireRed/LeafGreen (Nintendo Switch)

HQ

Pokémon FireRed e LeafGreen sono fantastici classici giochi GBA arrivati a metà della terza generazione di Pokémon, subito dopo Ruby e Sapphire, ma prima di Emerald. Questo nuovo viaggio a Kanto presenta molti miglioramenti tipici della terza generazione di Pokémon, una storia ampliata, nuovi incontri con Pokémon leggendari e un nuovo modo per ottenere Pokémon classici che non erano disponibili in nessun altro modo su GBA.

Un viaggio nostalgico

Per celebrare il 30º anniversario di Pokémon, queste edizioni sono tornate come porting per Nintendo Switch e, sebbene l'esperienza classica sia mantenuta e il gameplay sia rimasto invariato, queste versioni mancano di miglioramenti all'accessibilità e delle opzioni di visualizzazione. Abbiamo apprezzato molto il nostro viaggio nostalgico nella regione del Kanto: tutto è ancora lì. Dobbiamo raccogliere tutte e otto le Badge della Palestra, vincere la Lega Pokémon, sventare i piani del Team Rocket e prenderli tutti, ovviamente. Dopo aver sconfitto la Lega Pokémon, otteniamo il Pokédex Nazionale e abbiamo la possibilità di provare a catturare tutti i 386 Pokémon della terza generazione (anche se senza Ruby, Zaffiro ed Smeraldo, questo è attualmente impossibile) e eventi che ci permettono di catturare Ho-Oh e Lugia sono stati attivati per la prima volta in assoluto.

Tuttavia, come fan di Pokémon, questo non basta. Sembra un "semplice porting" e alcuni dettagli non hanno molto senso. Sebbene tutto ciò che amavamo di queste edizioni rimane e possiamo persino combattere e scambiare Pokémon con un amico usando la connessione wireless del Nintendo Switch, giocare in modalità TV produce un'immagine pixelata che rende il testo difficile da leggere; Non ci sono opzioni di visualizzazione né filtri per lo schermo. Anche il gioco online, a differenza di altri giochi GBA sul servizio Nintendo Switch Online, è assente, e la compatibilità con Pokémon Home serve solo per trasferire Pokémon a Home, non per completare il Pokédex in FireRed/LeafGreen. Inoltre, il prezzo di 20 € sembra alto per un gioco praticamente senza cambiamenti.

Mi fa male dover fare questa recensione a un gioco che faceva parte della mia infanzia, di cui conservo ricordi molto cari e che adoro rivivere su Nintendo Switch (in modalità portatile). Ma credo davvero che le cose si sarebbero potute fare molto meglio, e a parte il prezzo, inclusi filtri per lo schermo, piena compatibilità con Pokémon Home e funzionalità online per non dover incontrare amici di persona per scambiare Pokémon e combattere, avrebbero reso questi porting molto più coinvolgenti. Tuttavia, se sei come me e ami i Pokémon, sei cresciuto con loro e adori i giochi originali con la loro bellissima pixel art, questi giochi non ti deluderanno. Ti piacerà Kanto proprio come 20 anni fa.

