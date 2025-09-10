Pokémon ha ora brevettato l'evocazione e la lotta dei personaggi

HQ

Sembra che The Pokémon Company non sia davvero un fan della competizione, poiché ha recentemente acquisito un brevetto che coprirebbe la meccanica di gioco di evocare un personaggio e lasciarlo combattere contro un altro personaggio. In sostanza, questo copre le principali meccaniche di combattimento dei giochi Pokémon, con i tuoi mostri tascabili che vengono evocati per abbattere le creature che gli altri allenatori portano con sé.

Come riportato da Games Fray, questo potrebbe ovviamente avere un impatto più ampio su molti giochi. Palworld è l'esempio più ovvio, poiché i creatori del gioco sono attualmente impegnati in una battaglia legale con The Pokémon Company per presunta violazione del copyright. Certo, vale la pena notare che TPC ha richiesto questo brevetto nel marzo 2023 e lo ha ottenuto senza intoppi.

Il nuovo brevetto copre i personaggi che evocano sotto-personaggi per combattere per loro o solo i personaggi che evocano sotto-personaggi in spazi senza nemici da combattere, insieme a cose come le battaglie automatiche attivate da personaggi che camminano nella direzione di altri personaggi. Sembra che le meccaniche che vediamo in molti giochi, quindi sarà intrigante vedere con quanta veemenza Pokémon perseguirà altri combattenti di creature simili ora che ha acquisito questo brevetto.