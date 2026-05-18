Pokémon incontra Stardew Valley nel molto ambizioso progetto fan Pokémon Farwinds
Non si tratta di cercare di farsi strada fino in cima, ma di costruire una fattoria davvero accogliente per te, il tuo futuro compagno e i tuoi Pokémon.
È difficile creare progetti di fan basati sui marchi Nintendo perché spesso intervengono rapidamente e li bloccano con minacce legali piuttosto severe. Tuttavia, Pokémon Farwinds è ancora vivo e vegeto, e sembra destinato a diventare un vero gioco da sogno per gli appassionati di Pokémon, sviluppato dal gruppo spagnolo Sky Fangames.
Qui non troverai capipalestra ispirato ai dudebro, e non c'è nessun nobile obiettivo finale in cui cerchi di essere all'altezza dell'eredità di un parente costringendo piccole creature innocenti a sfidarsi per il tuo divertimento. Invece, si tratta di creare una coltivazione accogliente di Pokémon con tutto ciò che comporta: pascoli per i tuoi mostri tascabili, raccolti da coltivare e terreno da terraformare. Inoltre, ovviamente, dovrai vendere i tuoi prodotti e commerciare con altri per ottenere ciò che ti manca, e ci sono anche elementi di interior design e appuntamenti.
In breve, Harvest Moon incontra Stardew Valley, e sono previsti anche mini-giochi. Sky Fangames scrive che questo è il loro gioco più ambizioso finora, e si spera che una demo non sia lontana.
Guarda le immagini qui sotto, sperando che Nintendo contatti gli sviluppatori e gli dia un lancio ufficiale, o cosa ne pensi?