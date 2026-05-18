Pokémon incontra Stardew Valley nel molto ambizioso progetto fan Pokémon Farwinds

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È difficile creare progetti di fan basati sui marchi Nintendo perché spesso intervengono rapidamente e li bloccano con minacce legali piuttosto severe. Tuttavia, Pokémon Farwinds è ancora vivo e vegeto, e sembra destinato a diventare un vero gioco da sogno per gli appassionati di Pokémon, sviluppato dal gruppo spagnolo Sky Fangames.

Qui non troverai capipalestra ispirato ai dudebro, e non c'è nessun nobile obiettivo finale in cui cerchi di essere all'altezza dell'eredità di un parente costringendo piccole creature innocenti a sfidarsi per il tuo divertimento. Invece, si tratta di creare una coltivazione accogliente di Pokémon con tutto ciò che comporta: pascoli per i tuoi mostri tascabili, raccolti da coltivare e terreno da terraformare. Inoltre, ovviamente, dovrai vendere i tuoi prodotti e commerciare con altri per ottenere ciò che ti manca, e ci sono anche elementi di interior design e appuntamenti.

In breve, Harvest Moon incontra Stardew Valley, e sono previsti anche mini-giochi. Sky Fangames scrive che questo è il loro gioco più ambizioso finora, e si spera che una demo non sia lontana.

Guarda le immagini qui sotto, sperando che Nintendo contatti gli sviluppatori e gli dia un lancio ufficiale, o cosa ne pensi?