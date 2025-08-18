Pokémon Legends: Z-A riporta in auge una caratteristica controversa che mancava da oltre un decennio

HQ

Pokémon Legends: Z-A sta riportando una funzionalità che mancava nei giochi Pokémon da oltre un decennio a questo punto, ma non tutti ne saranno contenti.

Oltre ai vecchi preferiti come le megaevoluzioni, una vile ex meccanica sta tornando sotto forma di veleno persistente. Quando i tuoi Pokémon vengono avvelenati in una lotta, subiranno comunque i danni da zecche dal veleno anche quando vagano per il mondo.

In passato, se si veniva avvelenati si doveva tornare di corsa al centro Pokémon più vicino o fare scorta di antidoti. Il veleno non farà mai perdere i sensi ai tuoi Pokémon, ma come mostrato in un video catturato da Stealth40k, li lascerà a 1 HP.

Alcuni non saranno contenti di questa funzione, in quanto aggiunge un fastidio al gioco se stai affrontando molti Pokémon velenosi, ma d'altra parte, ci saranno fan più anziani felici di avere un po' di pericolo instillato in loro ancora una volta quando quelle bolle viola iniziano a scoppiare.