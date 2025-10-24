Pokémon Legends: Z-A vende quasi 6 milioni di unità nella sua prima settimana

HQ

Mentre i fan discutono sul fatto che Game Freak sia pigro con le sue ultime uscite Pokémon, questi giochi continuano a dimostrare che venderanno praticamente sempre. Pokémon Legends: Z-A ha venduto 5,8 milioni di unità nella sua prima settimana sul mercato.

Questi dati provengono da Pokémon, il che mostra che circa la metà delle vendite di lancio sono state per la versione Nintendo Switch 2 di Pokémon Legends: Z-A. Secondo Nintendeal, possiamo vedere come questi dati si accumulano rispetto alle vendite di lancio di altri giochi Pokémon.

Se dobbiamo mettere Pokémon Legends: Z-A contro i suoi simili, sembra essere un performer molto forte, superando l'avventura originale di Kalos Pokémon X e Y, che ha venduto 4 milioni di unità nella sua prima settimana. Tuttavia, altri giochi recenti hanno superato Pokémon Legends: Z-A. Pokémon Spada/Scudo ha venduto 6 milioni di unità al lancio, Leggende Pokémon: Arceus ne ha portati a casa 6,5 milioni e, naturalmente, Pokémon Scarlatto/Violetto ha raggiunto l'incredibile cifra di 10 milioni di copie vendute in soli 3 giorni.

Quindi, anche se i suoi colleghi Pokémon Legends: Z-A potrebbero non avere i dati di vendita più forti, è importante ricordare che vendere 5,8 milioni di unità è molto. Anche se ci sono vere e proprie conversazioni sulla qualità del gioco di Game Freak, ci sono molti fan disposti a ignorare questi argomenti e a prendere l'ultima avventura Pokémon.