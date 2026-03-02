Pokémon Pokopia

HQ

Molti di noi probabilmente si sono persi nel meravigliosamente vasto mondo dei Pokémon a un certo punto della vita e ora che la serie ha appena festeggiato il suo 30° anniversario, è giusto che noi giocatori abbiamo la possibilità di creare la nostra società di mostri tascabili. È fondamentalmente questo il senso di Pokopia, ora che Nintendo ha finalmente aperto il suo enorme forziere e scatenato la sua creatività.

Sono un Ditto, un Pokémon la cui specialità è copiare l'aspetto e le abilità di altri mostri. Per qualche motivo, però, ho assunto la forma di un umano, il che mi rende unico, sia per il comportamento dei Ditto, sia perché il mondo, un tempo popolato sia da persone che dai loro compagni Pokémon, sembra completamente privo di noi creature bipede. Anche i mostri tascabili sembrano essere scomparsi dal mondo, almeno all'inizio, ma insieme al mio nuovo amico, il Professor Tangrowth, imparo rapidamente come cambiare questo e come trasformare il paesaggio desolato in una nuova comunità vibrante zeppa di Pokémon.

Per riuscirci, devo creare una varietà di habitat che attireranno sempre più mostri a spostarsi. L'approccio varia a seconda dei tipi di Pokémon che voglio attirare, spesso arrivo abbastanza lontano piantando erba sotto un albero o vicino a un ruscello, ma man mano che imparo di più sulla complessità di Pokopia, scopro che alcuni individui sono molto più esigenti di così. Per permetterti di capire da solo quali tipi di luoghi attirano quali Pokémon, per ora lascio la questione qui, ma detto questo, questo elemento persiste durante tutto il mio viaggio, poiché trovo costantemente indizi su dove potrei incontrare nuovi amici.

Il modo in cui manipolo il mondo ricorda un mix tra Minecraft e Animal Crossing, dove tutto Pokopia è composto da blocchi che posso più o meno rompere e riposizionare. Allo stesso tempo, posso anche ricorrere al mio banco da lavoro per costruire vari tipi di oggetti sia per scopi pratici che decorativi. In breve, sono libero di progettare il mondo interamente secondo le mie preferenze e quelle dei miei amici Pokémon, il che attiva rapidamente in me una vena creativa, dato che la funzione deve essere mescolata all'estetica nella mia ricerca di costruire la nostra utopia colorata. Tuttavia, Roma non è stata costruita in un giorno, e nemmeno una società in Pokopia, perché man mano che crescono le mie ambizioni, ottengo anche accesso a più materiali, nuovi gadget con cui smanettare e una popolazione crescente di Pokémon con preferenze personali per la loro situazione ideale di vita. Sento di avere sempre mezza dozzina di progetti in corso contemporaneamente, e devo solo guardare in alto per trovare qualche altro compito da affrontare. Questo fa sì che Pokopia sembri il tipo di esperienza creativa che non si completa mai davvero.

Quando scattiamo foto con il nostro Pokédex, le immagini vengono mostrate sullo schermo principale...

Qui verrà costruito un Centro Pokémon!

Una caratteristica chiave per gestire tutto questo è l'accesso a tutti i poteri Pokémon del mondo. Poiché ogni mostro tascabile ha almeno una caratteristica utile, quasi ogni individuo nella crescente popolazione mondiale diventa una risorsa importante per sviluppare il nostro posto condiviso nella terra. I tipi fuoco aiutano a fondere vari tipi di materiali, i tipi erba accelerano la crescita dei raccolti, mentre alcuni si specializzano nella costruzione di strutture più grandi e altri ancora nel baratto. Sarò onesto e dico che alcune abilità sono molto più utili di altre, e che un Pokémon specializzato nel mantenere l'atmosfera leggera, ad esempio, ha molto più tempo libero rispetto a uno che può riciclare rottami e spazzatura in metallo prezioso.

Al centro di tutte queste abilità speciali c'è la mia particolare abilità di poter copiare i poteri di altri mostri, anche se con una mia piccola svolta. Il personaggio che gioco è un po' difettoso e non riesce a trasformarsi completamente in altri Pokémon, ma sceglie invece di memorizzare caratteristiche selezionate nella sua memoria, che possono poi essere usate quando necessario. Questi sono usati ampiamente durante tutto il gioco e, anche se inizialmente devo accontentarmi di qualche manovra come annaffiare l'erba e abbattere alberi, il mio arsenale cresce e si sviluppa costantemente man mano che l'avventura avanza, il che contribuisce al mio desiderio di esplorare di più e andare avanti nella storia.

Uno Snorlax lucente? Oppure?

Oltre alla libertà creativa che mi viene data in Pokopia, c'è una narrazione da scoprire che, oltre a servire da forza trainante per introdurre nuovi luoghi, Pokémon e meccaniche, offre effettivamente una storia avvincente. Dove sono finiti tutti? Dove sono tutte le persone? Perché i Pokémon stanno solo ora iniziando a tornare nel mondo? Questa è la grande domanda che tutti si pongono, ma nessuno ha tutta la risposta. Durante il gioco, trovo indizi e frammenti del passato che lentamente ma inesorabilmente riesco a ricostruire in un quadro convincente della situazione. È una storia che richiede tempo per essere svelata, e mentre la grande domanda grava su Pokopia, ci sono narrazioni più piccole e concrete su cui seguire, come come posso ripristinare l'elettricità nella mia città portuale oscurata. Il passo successivo della storia è sempre disponibile, ma allo stesso tempo non sento mai che la narrazione sia urgente o che in qualche modo tolga qualcosa al lato creativo dell'esperienza.

Poiché colleziono costantemente blocchi di colori e funzionalità diverse, oltre a una varietà di altri oggetti durante il gioco, a volte diventa difficile muoversi tra tutti i gadget che ho raccolto. Le mie tasche sono sicuramente grandi e possono contenere molto, ma si sovraccaricano anche abbastanza rapidamente. Questo è davvero un problema dovuto principalmente alla mia mancanza di organizzazione, dato che ho buone opportunità per creare uno spazio di archiviazione illimitato, oltre a migliorare la mia capacità di trasportare oggetti, ma comunque diventa un problema sotto certi aspetti. Apprezzo sicuramente che Pokopia abbia così tanti oggetti unici da prendere, ma allo stesso tempo ci sono molte cose a cui semplicemente non trovo mai utile. Potrei essere io il problema, ma quando la mia collezione di alghe ormai finite inizia ad avvicinarsi alle tre cifre senza che mi sia stato dato un uso, inizio a chiedermi se fosse necessario essere una parte così comune del gioco fin dall'inizio.

A volte veniamo mandati in missione per trovare un Pokémon specifico...

Qui vivo!

A livello estetico, Nintendo ha ancora una volta dimostrato di essere maestri nel creare magia con hardware limitato. Pokopia è prima di tutto un posto bellissimo, con elementi accoglienti e colorati ovunque, mentre gli ambienti a blocchi ispirati a Minecraft sono inaspettatamente affascinanti. Il design dei mostri tascabili ormai è familiare e, per quanto posso vedere, ci sono Pokémon rappresentati dalla maggior parte delle molte generazioni della serie. Come qualcuno che si considera un esperto di Pokémon fino alla terza generazione, ho avuto il piacere di conoscere molti nuovi personaggi, vedendo anche con piacere quanto amore abbiano ricevuto i personaggi più vecchi.

La musica di Pokopia contribuisce anche a creare un'atmosfera molto piacevole, offrendo una serie di reinterpretazioni di colonne sonore classiche dalle origini della serie. Per esempio, ricordo come sono stato colto da una piacevole sensazione di riconoscimento quando ho notato come l'effetto sonoro che si riproduce quando ripristini la salute dei tuoi compagni nei giochi principali fosse stato incorporato in una delle melodie del gioco. Un piccolo Easter egg musicale che mi ha fatto ridere di sorpresa.

La somiglianza con Minecraft a volte è sorprendente...

Tecnicamente, Pokopia gira perfettamente e senza il minimo accenno di glitch grafici o perdita di frame rate, nonostante l'enorme libertà che mi è stata data come giocatore. D'altra parte, trovo che le diverse zone, che sblocco man mano che la storia procede, siano un po' piccole e un po' troppo facili da attraversare una volta che ho esplorato tutta la mappa. Probabilmente questo dipende molto dall'hardware limitato con cui Nintendo sta lavorando, ma avrei preferito un mondo più grande con più luoghi da visitare, piuttosto che pochi livelli più piccoli. Questa è una critica lieve, dato che Nintendo riesce comunque a far sembrare l'ambiente spazioso, almeno finché non incontro una barriera che mi dice di non poter andare oltre.

I comandi del gioco sono facili da capire e, anche se dopo un po' ho diverse abilità da tenere traccia contemporaneamente, sono facili da passare e è sempre chiaro quale potere usare in ogni momento. Come ho detto prima, Pokopia ha molto in comune con Minecraft, ma a differenza della sua controparte a blocchi sviluppata in Svezia, io controllo il mio personaggio in terza persona, il che a volte compromette la precisione. Di conseguenza, perdo le cose un po' troppo spesso, e scavare sottoterra, come spesso mi invita l'ambiente circostante, fa sì che la telecamera raramente tenga il passo quando striscio attraverso tunnel stretti.

Sbloccare nuove abilità è divertente! Volare e fare surf sono tra i miei preferiti...

È facile finire per giocare a Pokopia molto tempo dopo l'ora di andare a letto...

Nel complesso, ho passato un periodo molto piacevole a Pokopia, che non smette mai di nutrirmi di nuove cose da fare. Le condizioni di vita dei Pokémon devono essere migliorate, gli oggetti devono essere costruiti e le proprietà devono essere pianificate. Probabilmente abbiamo tutti vissuto quel tipo di gioco in cui ripeti il mantra "Lo farò anch'io" più e più volte finché non alzi lo sguardo e ti rendi conto che sono le cinque del mattino e non hai chiuso occhio. Questa è la mia esperienza con Pokopia in poche parole, e sento già il bisogno di tornare a giocare. Se Nintendo continuerà a sperimentare con Pokémon in questo modo, il futuro del marchio sembra molto promettente!