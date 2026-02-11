Pokémon Pokopia Anteprima: Stile Animal Crossing con meno tempo di inattività

HQ

Quando Nintendo inizia a uscire dalla sua zona di comfort, sai che può succedere di tutto. Pokémon è da tempo una serie che, nonostante alcuni spin-off interessanti, ha faticato a uscire dai suoi schemi incastonati e trovare nuovi modi per trasmettere gioia nel mondo del gioco. Ultimamente, però, sembra che Nintendo abbia capito che tesoro possiede e che può usare i suoi famosi mostri tascabili per creare esperienze di gioco che non si limitano a "Devi prenderli tutti", ma possono essere molto di più. Pokémon Pokopia è l'ultimo esempio di questa tendenza in evoluzione, dove Nintendo ha scelto di ispirarsi all'ambientazione accogliente e creativa di Animal Crossing per offrire un gioco che si concentra sulla creazione di ambienti piacevoli per te e i tuoi amici Pokémon.

La prima cosa che succede quando iniziano le mie due ore a Pokopia è che mi sveglio in una grotta. Scopro subito che non sono solo, ma sono accompagnato da un individuo di nome Professor Tangrowth, un Pokémon che mi dice che tutte le creature viventi, sia umani che Pokémon, sono scomparse dal mondo e che lui è l'unico rimasto. Mi è stato detto che la mia presenza improvvisa è quindi qualcosa di completamente unico. Ciò che è ancora più strano è che, nonostante il mio aspetto umano, sono anche un Pokémon, più precisamente un Ditto mutaforma che ha assunto la forma del mio vecchio allenatore. Il creatore di personaggi relativamente semplice che determina il mio aspetto forse non è il più avanzato, e quindi il mio personaggio non sembra così personale come in Animal Crossing, ad esempio, ma questo potrebbe cambiare quando Pokopia uscirà tra qualche settimana.

Dopo la nostra presentazione, mi viene mostrato il mondo di gioco aperto che sarà l'ambientazione del mio soggiorno a Pokopia, un luogo cupo, pieno di erbacce e ambienti cupi. Improvvisamente, però, incontro un nuovo individuo, un Bulbasauro che si aggira tra l'erba alta. Un altro Pokémon! Ora siamo in tre! Oltre a mostrarmi che il mondo potrebbe non essere così privo di vita come pensavamo all'inizio, il mio nuovo amico mi insegna anche come far crescere erba nuova in un attimo, una delle tante abilità importanti che saranno cruciali per rendere l'ambiente desolato un posto migliore. Con la mia nuova abilità, posso creare aree erbose più accoglienti che presto attireranno nuovi amici nel nostro crescente gruppo di mostri tascabili.

Dato che sono un Ditto, la mia abilità di mutaforma mi rende molto ricettivo all'apprendere nuove abilità e, man mano che incontro più Pokémon di diversi tipi, accumulo sempre più poteri. Per esempio, uno Squirtle mi insegna a spruzzare acqua, mentre un Hitmonchan mi mostra come schiacciare le pietre, e uno Scyther mi insegna a tagliare legna. Piantare nuove piante e rimuovere cumuli di rocce antiestetiche non solo rende il mondo molto più piacevole da vedere, ma nel processo raccolgo anche molte informazioni su quali ambienti attirano nuovi tipi di Pokémon. Ad esempio, un gruppo di quattro ciuffi d'erba vicino a un albero è sufficiente ad attirare un Pidgey, mentre una rapida ristrutturazione del lungomare porta con sé uno Slowpoke dopo poco tempo.

Man mano che nuovi Pokémon si uniscono alla nostra oasi in crescita, gli abitanti esistenti iniziano a chiedermi vari servizi in cambio di nuove abilità o materiali da costruzione. Progettare interni e vari oggetti è anche una parte importante di Pokopia, in un modo che ricorda come funziona in Animal Crossing. Questo significa che vengo costantemente inviato in varie missioni secondarie per costruire altri gadget o raccogliere nuovi oggetti, il che rende l'esplorazione una parte naturale dell'esperienza. Un compito mi porta in una nuova parte del mondo dove trovo nuovi Pokémon, che attiva una nuova missione, e così via. Durante il mio tempo con il gioco, non ho mai avuto mancanza di cose da fare in modo inevitabile; mi è sempre sembrato di avere due o tre progetti in corso contemporaneamente.

Dopo poco più di 90 minuti di gioco, è il momento di provare la modalità multiplayer. Insieme a un giornalista danese e a due influencer norvegesi, vengo trasportato su una nuova isola dove la nostra missione comune è ricostruire un vecchio centro Pokémon in rovina. Ci viene detto che sono necessari molti materiali e due tipi specifici di mostri tascabili per rendere questo possibile. Qualcuno con buona forza muscolare e qualcun altro con capacità di sputare fuoco, e da quanto ho capito la costruzione di strutture più grandi funziona proprio così. Come giocatore, presento un piano e devo coordinare il lavoro tra i residenti che ho reclutato. Non passò molto tempo a rintracciare un Charmander e un Machop, che misero a buon uso i materiali raccolti e in pochissimo tempo erestiamo il nostro primo edificio. È un modo divertente per vivere Pokopia insieme, perché sembra che abbiamo una buona opportunità per coordinare la costruzione della nostra community in crescita in modo che ricorda un po' come potrebbe funzionare in Minecraft, per esempio. Scopriamo anche che Pokopia permette il cloud gaming a tal punto che la persona che è il "proprietario" del mondo attuale non ha bisogno di essere online affinché altri giocatori possano entrare e giocare. Questo mi fa pensare a come funziona con un server Minecraft condiviso, dove il progetto appartiene a tutti e non solo a un giocatore ospite.

Visivamente, quello che ho visto di Pokopia era davvero accogliente, e Nintendo sta ancora una volta sfruttando la sua abitudine di creare esperienze di gioco belle e colorate con hardware limitato. Giocare come umano è anche una scelta creativa divertente, soprattutto quando si tratta di usare i numerosi poteri disponibili nel gioco. Vedere come le mie braccia si trasformano in artigli di Scyther per spezzare un albero o come riesco a trasformarmi completamente in una versione ultra-carina di un Dragonite e planare verso l'isola vicina aiuta a creare un'estetica giocosa che alimenta la mia curiosità su cosa scoprirà il mio Ditto dopo. Anche la musica è davvero piacevole.

Quello che porto via da Pokopia è un'esperienza molto simile ad Animal Crossing, ma con un ritmo leggermente più veloce e con meno tempo di inattività. Sembra sempre esserci qualcosa da fare, e il gioco ha un enorme fattore di intimità che penso porterà a lunghe sessioni sotto una coperta calda nell'oscurità invernale, durante i viaggi o davvero ogni volta che ti va di vivere Pokémon in modo nuovo e creativo. Non vedo l'ora di saperne di più quando Pokémon Pokopia uscirà il 5 marzo.