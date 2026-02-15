Pokémon Pokopia avrà molti contenuti post-crediti

HQ

Il prossimo sandbox Pokémon Pokopia sembra essere uno dei più grandi spin-off dell'IP finora. Appena è stato rivelato, la gente ha paragonato il gioco ad Animal Crossing, ma sembra che Pokémon Pokopia stia cercando di offrire un'esperienza sandbox molto più gestibile.

Parlando con IGN, il direttore del gioco Takuto Edagawa ha spiegato che Pokémon Pokopia impiega tra le 20 e le 40 ore per essere completato. "Quindi, per questo gioco, la motivazione principale è tipicamente non andare fino alla fine [titoli di coda]. L'intero concetto è creare il mondo con i Pokémon e convivere con i Pokémon. Tuttavia, in media, saranno circa 20-40 ore, ma dipenderà davvero da come i giocatori giocano," ha spiegato.

"Ci sono altre cose da vivere dopo la fine [titoli di coda]. Quindi dipende da cosa intendi per contenuti, ma credo che i giocatori siano incoraggiati e saranno motivati a continuare a giocare."

Quindi, anche se pensi di aver finito tutto dopo 40 ore, sembra che il gioco sarà pieno di cose da fare dopo i titoli di coda. Se vuoi leggere di più su un'esperienza pratica con Pokémon Pokopia, dai un'occhiata alla nostra anteprima qui.