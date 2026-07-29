Pokémon Pokopia ci porta sulle onde con il suo primo DLC, Bubbly Basin

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Il successo del gioco di simulazione di vita Pokémon Pokopia è stato una delle più grandi sorprese della prima metà del 2026, poiché il titolo sviluppato da Koei Tecmo ha superato tutte le aspettative che sia lo studio che The Pokémon Company avrebbero potuto avere per questo simulatore, in cui Ditto, il Pokémon imitatore, deve ricostruire un mondo in cui i Pokémon possano vivere dopo la scomparsa degli umani.

Pokémon Pokopia ha presentato piccoli eventi a tempo limitato che aggiungono piccoli miglioramenti o extra al gioco principale, ma il 5 agosto si espanderà notevolmente con l'arrivo dell'aggiornamento acquatico.

Questa espansione di contenuti ti permette di esplorare biomi marini grazie all'abilità Diving che Ditto può imparare da Manaphy. Puoi anche costruire una casa estiva sott'acqua e una rete di trasporto per portare i tuoi amici lì. L'aggiornamento subacqueo è gratuito per tutti i giocatori, ma c'è altro...

Il contenuto a pagamento della Parte 1 dell'Expansion Pass ci porterà nel nuovo quartiere di Bubbly Basin, dove Poplio ci farà fare un giro e ci incaricherà di riportare luce e colore all'area. Ovviamente, questo significa che ci saranno tantissimi nuovi Pokémon, con Pokémon di tipo Acqua al centro della scena. C'è anche una nuova zona di esplorazione nelle trincee oceaniche, dove dovrai sfruttare la bioluminescenza dei coralli per raggiungere le profondità più profonde.

Oltre a Bubbly Basin, The Pokémon Company ha anche confermato che la Parte 2 del Pokémon Pokopia Expansion Pass arriverà alla fine del 2026 e che si concentrerà sugli accessori. Una Parte 3, con un altro quartiere completamente nuovo, arriverà nel 2027. Ci sono sicuramente molte altre ragioni per godersi Pokémon Pokopia ora. Proverai a questo nuovo contenuto?