Pokémon Pokopia, FireRed, LeafGreen e Tomodachi Life dominano le ultime vendite di Nintendo

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Nintendo ha appena pubblicato i suoi ultimi dati finanziari e sembrano davvero forti per Pokémon. Le uscite più importanti dell'anno di uno dei franchise più amati al mondo possono essere arrivate sotto forma di spin-off e ristampa, ma entrambe hanno avuto un successo incredibile nelle settimane successive al loro lancio.

Nelle sei settimane trascorse all'uscita di Pokémon FireRed e LeafGreen, le ristampe hanno venduto 4 milioni di copie secondo gli ultimi dati Nintendo. Pokémon Pokopia ha venduto la stessa quantità, in meno tempo, 5 settimane dal lancio. È anche impressionante che Pokopia sia riuscito a vendere così bene, considerando che il gioco è un'esclusiva per Nintendo Switch 2, quando la console non è ancora così diffusa come l'originale Switch.

Guardando oltre Pokémon, però, vediamo che Tomodachi Life: Living the Dream è stato un po' un mostro anche su Switch e Switch 2. In sole due settimane, il gioco ha venduto più di 3,8 milioni di unità, dimostrando l'interesse dei fan Nintendo per giochi che non rientrano necessariamente nei soliti franchise di Mario, Pokémon, Zelda, Kirby, ecc.