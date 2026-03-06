Pokémon Pokopia Guida: Cosa fare con le Slate Misteriose e come risolvere il puzzle del muro degli Unown

HQ

Il mondo di Pokémon Pokopia è pieno zeppo di segreti. Cercheremo di aiutarti a svelare molte di queste in guide dedicate nei prossimi giorni e, detto questo, per il bene di questa guida, ci concentreremo sul muro di enigmi Unown che si trova in Withering Wasteland.

Non è insolito che i giochi Pokémon usino i mostri tascabili in ordine alfabetico come fonte di mistero, e in questo nuovo progetto di simulazione di vita, è proprio questo che vediamo ancora una volta. Tuttavia, questa volta non è così semplice catturare le varie forme di Unown, perché invece devi raccogliere e posizionare magistralmente oggetti di Ardesia Misteriosa trovati scavando tesori in tutto il mondo.

Troverai tesori distruggendo e scavando il terreno con una luce brillante che ne emana, con la premessa che non sempre ricompenserà gli oggetti Mysterious Slate. Potresti trovare oggetti da valutare o fossili che possono essere combinati, il che significa che ci vorrà un po' di tempo per raccogliere tutte le tavole necessarie per completare il muro degli Unown.

Ma se vuoi continuare a spegnere il muro e riempirlo man mano che trovi ogni ardesia, puoi farlo quasi subito. Quando raggiungi il Centro Pokémon del Deserto Avvisciato, guarda oltre la sua 'spalla' destra per trovare una parete scogliera con il caratteristico terreno marrone chiaro e fragile. Se sfondi questo muro, troverai un'area aggiuntiva nascosta dietro di te che puoi progettare come preferisci. Ma potresti anche notare che nel tunnel tra queste due sezioni del livello più ampio c'è un altro muro che si può abbattere sulla tua sinistra. Se sfondi, troverai un tunnel di pietra che conduce sottoterra e a un muro dall'aspetto strano con tutte le 27 forme degli Unown appese.

Annuncio pubblicitario:

È qui che puoi posizionare ogni Misteriosa Tavoletta per dipingere gradualmente un murale. Sapere dove posizionare ogni blocco è anche piuttosto semplice, perché puoi prendere una Slate Misteriosa dal tuo inventario e, mentre la tieni in mano, ruotarla di 180 gradi e vedere un simbolo di Unown sul retro. Questo definisce dove si inserisce il blocco sulla parete più ampia degli Unown.

Annuncio pubblicitario:

Con questa conoscenza, si tratta semplicemente di trovare e dissotterrare oggetti della Misteriosa Ardesia e continuare a completare il muro.