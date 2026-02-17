Pokémon Pokopia mira in alto mentre Omega Force riunisce il suo più grande team di sviluppo di sempre

HQ

Molte persone sono rimaste sorprese quando Nintendo annunciò Pokémon Pokopia in autunno, un gioco simile ad Animal Crossing con i loro amati mostri tascabili. Sembra che offrirà una visione completamente diversa della collezione classica e ci permetterà di costruire un mondo accogliente per noi, i nostri amici e i nostri Pokémon.

Tuttavia, non sono Nintendo e Game Freak a sviluppare principalmente il gioco, ma lo studio Omega Force di Koei Tecmo, e in un'intervista con Famitsu, il regista Takuto Edagawa afferma che l'asticella è stata posta più in alto di quanto pensassimo, dato che è il team più numeroso che lo sviluppatore abbia mai lavorato:

"Non posso darti un numero preciso di persone, ma questo è il maggior numero di persone coinvolte in qualsiasi titolo sviluppato da ω-Force (Forza Omega) fino ad oggi."

Nella stessa intervista, il regista senior Shigeru Omori spiega anche la decisione un po' anticonvenzionale di rendere Ditto il personaggio principale:

"Abbiamo deciso fin dall'inizio del progetto che Ditto sarebbe stato il protagonista. I Pokémon non sono molto bravi a usare gli strumenti, quindi abbiamo pensato che Ditto, che può trasformarsi in umano, sarebbe stato perfetto. Inoltre, Ditto può usare molte mosse."

Ora lo sappiamo. In realtà abbiamo giocato Pokémon Pokopia tre settimane fa, e potete leggere le nostre impressioni qui. Il gioco sarà rilasciato in esclusiva per Switch 2 il 5 marzo.