Pokémon Pokopia rivela nuove varianti di Pokémon nel trailer esteso

HQ

Pokémon Pokopia Mancano solo pochi mesi al lancio previsto per il 5 marzo 2026 per Nintendo Switch 2, e recentemente The Pokémon Company ha rilasciato un trailer di panoramica esteso che ci offre uno sguardo al mondo di gioco, alle meccaniche e, cosa più interessante, alle nuove varianti di Pokémon.

Alla fine del trailer che potete vedere qui sotto, abbiamo dato un'occhiata a un Pikachu tetro e pallido noto come Peakychu, così come a uno Snorlax così assonnato da essere coperto di muschio. Questa variante è conosciuta come Mosslax, ed è affiancato dal Professor Tangrowth, così come da Smearguru, varianti rispettivamente di Tangrowth e Smeargle.

Non siamo sicuri se queste varianti siano Pokémon singolari progettati per il gioco o se lo faranno nelle apparizioni future, ma al momento il loro obiettivo principale è aiutarti a creare il tuo paradiso Pokémon in Pokopia.