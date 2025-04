Pokémon rilascia cinque giacche Giovanni in edizione limitata

HQ

The Pokémon Company ha annunciato una promozione speciale con il marchio giapponese di bevande Suntory. In particolare, sta collaborando con il prodotto Boss Coffee per un nuovo lotto di carte collezionabili promozionali con il capo del Team Rocket Giovanni.

Per celebrare Pokémon: La Gloria del Team Rocket, che è il nuovo set di carte collezionabili per i Pokémon, alcune carte avranno un timbro Boss Coffee. È probabile che questo valga solo per le carte giapponesi, ma secondo VGC si ritiene che la promozione sarà così grande che i fan all'estero potrebbero acquistare le carte senza troppi problemi nel mercato dell'usato.

Qualcosa che non sarai in grado di ottenere con facilità, tuttavia, è la giacca Boss Coffee Giovanni. La giacca scura presenta il logo Boss Coffee sul petto, con Giovanni sul retro. Ne verranno realizzati solo cinque e, per avere la possibilità di vincere, dovrai seguire l'account dei social media di Boss Coffee e ripubblicare determinati post man mano che appaiono tra il 21 aprile e il 9 maggio.

Cercherai di mettere le mani su una giacca Giovanni?

