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Pokémon si allea con la J.League: Tutte le squadre di football giapponesi ora hanno i propri Pokémon!

È una delle collaborazioni più originali tra Pokémon e la J.League.

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La lega di calcio giapponese, J.League, ha annunciato una nuova collaborazione con The Pokémon Company. Lunedì, la J.League ha rivelato i Pokémon assegnati a tutti i 60 club professionistici (20 squadre in ciascuna delle tre divisioni, dalla J1 alla J3).

In questo sito puoi vedere quali Pokémon sono stati assegnati a ciascun club, cosa che non è casuale. Ad esempio, la squadra J2 Shonan Bellmare, con un tridente nello stemma, è stata assegnata a Empoleon; mentre altri sono stati assegnati per colori simili, come le Corna di Kashima a cui sono assegnate Charizard o i Diamanti Rossi di Urawa a cui è stato assegnato Incineroar.

Puoi consultare qui l'elenco completo delle squadre Pokémon e J.League.

Data l'estrema popolarità dei Pokémon in Giappone, non sorprende che la J.League collabori frequentemente con i Pokémon. Hanno prodotto merchandising speciale (inclusi cartoncini molto ambiti), attività per i fan e spesso "Capitan Pikachu" appare nelle partite, mentre le mascotte delle squadre sono spesso viste con Pokémon nelle campagne promozionali.

Se Pokémon estendesse questa iniziativa alle squadre europee, quale Pokémon pensi rappresenterebbe la vostra squadra?

Pokémon si allea con la J.League: Tutte le squadre di football giapponesi ora hanno i propri Pokémon!

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