Pokémon si allea con Re Ghiaccio per ottenere nuovi gioielli sgargianti

Pokémon ha collaborato ancora una volta con il creatore di gioielli King Ice per alcune nuove collane nello stile dei tuoi mostri tascabili preferiti. Dalle catene ispirate alle Poké Ball alle grandi facce di Pikachu ed Eevee, puoi sfoggiare i tuoi Pokémon preferiti con questo nuovo bling.

Cioè, se i tuoi Pokémon preferiti sono Eevee, Pikachu, Charmander, Gengar, Squirtle, Bulbasaur o Snorlax. Queste sono le uniche creature che ottengono le loro catene speciali, insieme a un'altra collana Squirtle che mostra il leader della Squirtle Squad, fresco con i suoi occhiali da sole e tutto il resto.

I prezzi variano con queste collane, ma la maggior parte costa circa £ 120. Sono tutti disponibili nel Centro Pokémon e sono realizzati in oro bianco, oro 14 carati, oro nero e ottone placcato oro rosa con simulazione di diamanti. Le catene sono lunghe 22 pollici e sono coperte da una garanzia a vita per i difetti di fabbricazione.

Quale catena di Pokémon sceglieresti?

