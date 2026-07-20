Pokémon Sleep celebra il suo terzo anniversario con l'arrivo dei Pokémon iniziali di Pokémon Perla e Diamante

Forse non è uno dei giochi che attira più notizia, ma anche sullo sfondo, Pokémon Sleep è un gigante che accompagna più di 10 milioni di utenti ogni giorno, aiutandoli a regolare il ciclo del sonno, migliorare la salute e catturare qualche Pokémon lungo il percorso. Oggi ricorre il terzo anniversario del suo lancio, e TPC festeggia con un evento speciale che introduce ben nove nuovi Pokémon dalla regione di Sinnoh/Hisui: i tre 'starter' e le loro evoluzioni.

Quindi, Turtwig, Grotle, Torterra, Chimchar, Monferno, Infernape, Piplup, Prinpup ed Empoleon si uniranno al roster dei mostri tascabili, accompagnati da una serie di potenziamenti e bonus temporanei. Il tasso di apparizione di Pokémon con schemi di sonno diversi dai tuoi è ora aumentato, e c'è un bonus per l'esperienza, caramelle e mini-caramelle.

Sono state aggiunte anche dodici nuove missioni, suddivise in due serie da sei a settimana, che corrisponde alla durata dell'evento. Inoltre, gli utenti possono richiedere regali del sonno quotidiani dalla scatola.

Se vuoi aggiungere qualche Pokémon alla tua collezione e, già che ci sei, dormire meglio la notte, puoi accedere a Pokémon Sleep tramite Google Play (Android) o l'App Store (Apple) e scaricarlo sul tuo smartphone.